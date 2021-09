Tennisster Ashleigh Barty heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De als eerste geplaatste Australische was in twee sets te sterk voor de 18-jarige Deense debutante Clara Tauson, de nummer 78 van de wereld. Barty (25) zegevierde na anderhalf uur: 6-1 7-5.

Barty, eerder dit jaar winnares op Wimbledon, kwam in New York nog niet verder dan de vierde ronde. In haar volgende partij speelt ze tegen de Amerikaanse Shelby Rogers of de Roemeense Sorana Cirstea.