Horner kijkt vol verbazing naar oranje ‘zee’ in Zandvoort

Teambaas Christian Horner van Red Bull bekende na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland dat hij best wat stress had gevoeld. “Zeker op het einde was het een beetje stressvol”, zei Horner bij Ziggo Sport. Max Verstappen pakte uiteindelijk voor de ogen van 70.000 toeschouwers poleposition op Zandvoort, met een marge van 0,038 seconde op Lewis Hamilton.

“We zagen Lewis steeds dichterbij komen. Bij Max opende het DRS-systeem niet in zijn laatste ronde, dat scheelde één of twee tienden van een seconde. We moeten onderzoeken hoe dit kan en dat probleem oplossen. Maar het belangrijkste is dat we pole hebben, dat was het doel”, zei Horner.

De baas van het Formule 1-team van Red Bull had voor de tweede dag op rij vol verbazing naar de oranje ‘zee’ aan mensen op de tribunes gekeken. “Wat een sfeer, wat een supporters voor Max. Ik heb dit nog nooit gezien, voor welke coureur dan ook. Het is hier een groot feest, alsof je drie dagen achter elkaar in een nachtclub staat. Ik hoop dat al die toeschouwers zondag weer een hoop lawaai maken en Max iedere ronde toejuichen.”