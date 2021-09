Räikkönen mist Dutch Grand Prix na positieve coronatest

De Finse Formule 1-coureur Kimi Räikkönen kan niet verder deelnemen aan de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De 41-jarige rijder van Alfa Romeo is bij een test positief bevonden op corona. De regels bepalen dat hij met onmiddellijke ingang in quarantaine is gegaan in zijn hotel.

De wereldkampioen van 2007 reed vrijdag wel de vrije trainingen, maar hij mist dus de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Alfa Romeo heeft de Poolse reserverijder Robert Kubica aangewezen om Räikkönen te vervangen in Zandvoort.

“Kimi vertoont geen symptomen en is in een goed humeur. Hij is meteen in isolatie gegaan in zijn hotel”, meldde Alfa Romeo. “Het team heeft een onderzoek uitgevoerd naar eventuele nauwe contacten en er wordt geen verdere impact verwacht in het team voor de rest van dit evenement.”

Räikkönen maakte woensdag bekend dat hij na dit seizoen zijn carrière in de koningsklasse van de autosport beëindigt. Hij is al vanaf 2001 actief in de Formule 1 en recordhouder met 344 grandprixraces achter zijn naam. Hij won er 21 en was in 2007 de laatste wereldkampioen in een Ferrari.

De 36-jarige Kubica kan zich opmaken voor zijn 98e grandprix. Hij won er in zijn carrière één. Dat was voor een zwaar ongeval bijna een einde maakte aan zijn autosportcarrière. Hij herstelde echter van de zware verwondingen aan zijn arm en maakte zelfs al een korte rentree als wedstrijdrijder in de Formule 1. Sinds 2020 is hij reserve bij Alfa Romeo. Kubica reed de Formule 1-bolide van het team dit jaar drie keer in vrije trainingen.

Räikkönen is een cultfiguur in de Formule 1 met zijn onderkoelde houding. Zijn bijnaam luidt ‘Iceman’. Hij was ook niet de meest spraakzame, maar als hij wat zei was het vaak wel raak. “Laat me met rust. Ik weet wat ik doe”, riep hij ooit kortaf tijdens een race over de boordradio naar de teamleiding.