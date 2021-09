Volleybalsters verliezen van Turkije en grijpen naast EK-brons

De Nederlandse volleybalsters zijn als vierde geëindigd op het EK. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in de troostfinale met 3-0 en moest het brons aan Turkije laten. Het werd 25-20 25-19 25-23. De partij duurde anderhalf uur.

Oranje was naar de strijd om de derde plek verwezen door Italië, dat vrijdag in de halve finales met 3-1 te sterk bleek. Italië neemt het in de eindstrijd op tegen Servië.

Twee jaar geleden verloor Nederland op het EK ook van Turkije, toen in de kwartfinales. Turkije werd op dat toernooi tweede, na een 3-2-nederlaag tegen Servië in de finale. Bij Turkije is Giovanni Guidetti de bondscoach. De Italiaan was in het verleden ook coach van de Nederlandse vrouwen.

Turkije is de nummer 4 van de wereld, Oranje staat negende op de wereldranglijst.