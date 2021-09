Zilver voor rolstoeltennisser Egberink in paralympische finale

Rolstoeltennisser Tom Egberink heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op de Paralympische Spelen in Tokio. De Japanner Shingo Kunieda, de nummer 1 van de plaatsingslijst, was in de finale duidelijk te sterk voor de Nederlander, die als achtste was gerangschikt. De setstanden waren 6-1 en 6-2.

Kunieda was al paralympisch kampioen op de Spelen van Peking 2008 en Londen 2012. Egberink, 28 jaar en afkomstig uit het Drentse Dalen, kon alleen in de beginfase tegenstand bieden.

Egberink had al brons op zak, samen met Maikel Scheffers veroverd in het dubbeltoernooi.