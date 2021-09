Lammers: groot compliment voor charmante Hamilton

Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix is vol bewondering over de manier waarop Lewis Hamilton omgaat met de supporters van Max Verstappen in Zandvoort. De Britse wereldkampioen van Mercedes lijkt het publiek met charmante optredens voor zich te hebben gewonnen. “Hij kan niet alleen aardig autorijden, maar dit heeft hij ook fantastisch aangepakt. Zoals hij met de Nederlandse fans is omgegaan en met de kinderen in het Jeugdjournaal, verdient een groot compliment. Dat heeft ons echt geholpen.”

Er was vooraf de vrees dat de fans van Verstappen de Brit in Zandvoort zouden uitjoelen. De Nederlander is dit jaar met Hamilton verwikkeld in de strijd om de wereldtitel en dat gaat er soms hard aan toe. Zo reed Hamilton eerder dit seizoen Verstappen van de baan tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone, tot groot ongenoegen van de fans van de populaire Nederlandse Formule 1-coureur. In Zandvoort klonk wel af en toe gejuich als het Hamilton tegenzat, zoals bij zijn snelle uitvalbeurt tijdens de tweede vrije training op vrijdag, maar van vijandigheid is niets te merken.

Hamilton kwam donderdag op de persdag al in oranje kleding het circuit op en heeft bij alle gelegenheden de Nederlandse supporters geprezen. “Het publiek ging uit zijn dak en dat is toch prachtig. We hebben dit heel lang niet meer meegemaakt. Ik bedank al die mensen in het oranje voor deze geweldige sfeer. Dit is een fantastisch circuit”, prees Hamilton de hele entourage in Zandvoort na de kwalificatie.