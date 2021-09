Team Ineos de beste in ploegentijdrit Tour of Britain

De wielrenners van Ineos Grenadiers hebben hun concurrenten van Deceuninck – Quick-Step en Jumbo-Visma verslagen in de ploegentijdrit van de Ronde van Groot-Brittannië. De Britse WorldTour-ploeg was in de derde etappe over 18,2 kilometer in Carmarthenshire 17 seconden sneller dan Deceuninck en 20 seconden sneller dan Jumbo-Visma.

De Brit Ethan Hayter van Ineos nam de leiderstrui over van Robin Carpenter. De Amerikaanse klassementsleider eindigde met zijn ploeg Rally Cycling als elfde op 1 minuut en 32 seconden. Hayters ploeggenoot Rohan Dennis uit Australië staat tweede op 6 seconden. De Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) neemt in het klassement de derde plek in op 16 seconden. Zijn ploeggenoot Pascal Eenkhoorn is de beste Nederlander op de zesde plaats, met 38 seconden achterstand op Hayter.

De Tour of Britain duurt tot en met zondag.