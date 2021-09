Shorttrackbondscoach Otter: vaccineren bij ons geen item

Vaccineren tegen het coronavirus is bij de Nederlandse shorttrackselectie geen item. Dat zei bondscoach Jeroen Otter woensdag tijdens de presentatie van het team in Amsterdam.

“Volgens mij is dat allemaal privacy. Maar bij ons is dit geen issue”, aldus Otter. “Ik voorzie daarin geen enkel probleem en die we hebben ook helemaal niet gehad.”

Bij het langebaanschaatsen was er vorige maand commotie. Schaatsers die gevaccineerd waren, wilden niet samen trainen met rijders die geen prik hadden gehaald. Otter: “Bij ons speelt dat niet.”

Suzanne Schulting, regerend olympisch kampioene op de 1000 meter, zei: “Ik vind het niet zo’n nette vraag om te stellen. Ik ben van mening dat iedereen zelf moet weten wat hij met zijn lichaam moet doen. Voor mij is er geen goed of fout. Ik kan wel zeggen dat ik zelf volledig gevaccineerd ben.”

De shorttrackploeg werkt de komende maanden toe naar de Olympische Spelen in Beijing, die in februari op het programma staan.