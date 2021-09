Volleyballers mogen aan WK 2022 in Rusland meedoen

De Nederlandse volleyballers mogen volgend jaar meedoen aan het WK in Rusland. Oranje heeft van de wereldvolleybalbond FIVB de bevestiging gekregen dat de huidige positie op de wereldranglijst voldoende is voor deelname aan het toernooi dat in de zomer van 2022 in tien Russische steden wordt gehouden (26 augustus – 11 september).

De Nederlandse volleyballers staan momenteel op de vijftiende plaats op de wereldranglijst. Dankzij de deelname aan de Nations League en de vijfde plek bij het recente EK heeft Oranje inmiddels het vereiste puntentotaal behaald.

Het WK in Rusland wordt het tweede opvolgende wereldkampioenschap waar het Nederlands mannenteam in actie komt. In 2018 eindigde Oranje als achtste.