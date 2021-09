Favoriet Schloesser als nummer 2 door op WK boogschieten

Handboogschutter Mike Schloesser heeft in de kwalificaties bij de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Yankton meteen zijn vorm getoond. De favoriet voor de wereldtitel in de discipline compound zette met 700 punten de tweede score neer. Alleen de Turk Evren Cagiran schoot met 705 punten iets scherper. Als gevolg van zijn hoge ranking stroomt Schloesser in het individuele toernooi door naar de laatste 32 in de knock-outfase.

Op het olympische onderdeel recurve kwam Steve Wijler in de kwalificaties tot de 18e score met 647 punten, 1 meer dan landgenoot Gijs Broeksma. Laura van der Winkel was de beste Nederlandse vrouw op de elfde plaats met de 629 punten. Zij mikte beter dan Gabriela Schloesser, die met 625 punten op de 19e plaats uitkwam.

Wijler en Van der Winkel vormen door de resultaten in de kwalificatie het koppel voor de gemengde landenwedstrijd. Wijler behaalde bij de afgelopen Olympische Spelen in Tokio samen met Schloesser zilver bij de mixed teams.