Vrije training Formule 1 afgelast door noodweer in Sotsji

De coureurs in de Formule 1 komen zaterdag niet in actie in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Rusland, die om 11.00 uur had moeten beginnen. Het is noodweer in Sotsji, waar het racecircuit ligt. Ook de komende uren rekent de wedstrijdleiding op veel regen. Op televisiebeelden was te zien dat een laag water op de baan stond, waardoor racen te gevaarlijk is.

Het is wel de bedoeling dat er een kwalificatierace wordt gehouden op zaterdagmiddag, maar ook dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. Die sessie is gepland om 14.00 uur.

Mocht er door de nattigheid helemaal niet gereden kunnen worden, dan heeft de wedstrijdleiding de mogelijkheid om de kwalificatie naar zondagmorgen te verzetten. “De kwalificatie voor de Formule 1 heeft prioriteit”, zei raceleider Michael Masi. “Maar als door de regen die kwalificatie onverhoopt niet kan doorgaan, zullen we die zondagmorgen doen. Dat is in het verleden wel vaker gebeurd.”

De eerste trainingsdag in Sotsji verliep vrijdag zonder problemen. De Fin Valtteri Bottas was in beide vrije trainingen de snelste in zijn Mercedes. Max Verstappen reed de derde en de zesde tijd. De Nederlander van Red Bull heeft ervoor gekozen in Sotsji zijn vierde motorwissel toe te passen, met als gevolg dat hij zondag achteraan moet starten in de race.

De regen was eerder dit seizoen spelbreker bij de Grote Prijs van Belgiƫ op het circuit van Spa-Francorchamps. De kwalificatierace ging ondanks de natte en gladde baan wel door en Verstappen pakte poleposition. Op zondag werd er na uren wachten voor de vorm een race over enkele rondjes gehouden achter de safetycar. Die paar rondjes waren voldoende voor het opmaken van een klassement, met op de eerste plaats Verstappen.