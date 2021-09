Van der Poel: een WK wielrennen is soms ook wachten

Mathieu van der Poel staat bekend als een doldrieste aanvaller op de fiets. Maar in de wegrace van de WK wielrennen in België kan juist een behoudende tactiek zondag wel tot succes leiden. “Er zijn veel plaatsen waar je kunt aanvallen”, keek de kopman van de Nederlandse ploeg bij Eurosport kort voor de start vooruit. “Maar ik denk dat een WK soms ook juist wachten is.”

Van der Poel is ook zelf onzeker over zijn vorm. Een val in de olympische mountainbikerace bezorgde hem een rugblessure waarvan hij inmiddels redelijk hersteld is. Maar een wedstrijd over meer dan 260 kilometer vraagt een goed gestel. “Maar als ik niet de benen had om iets te doen, zou ik hier niet zijn”, sprak hij op de volgepakte Grote Markt van Antwerpen. “Ik heb hard gewerkt om hier in vorm aan de start te staan en ik denk dat dat gelukt is.”

“Ik hoop aantrekkelijk te kunnen rijden”, vervolgde hij. “Ik denk dat andere landen er ook een zware koers van willen maken. Dat zou ideaal zijn voor mij.”