Zwemmer Kamminga met veel debutanten naar wereldbeker in Berlijn

Zwemmer Arno Kamminga doet komend weekeinde mee aan de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Berlijn. De schoolslagspecialist, die op de Olympische Spelen van Tokio zilver pakte op de 100 en 200 meter, voert de Nederlandse ploeg aan die bestaat uit maar liefst 33 zwemmers. Zwembond KNZB stuurt een groot aantal talenten naar de Duitse hoofdstad, die daar debuteren op internationaal seniorenniveau. De World Cup in het 25-meterbad in Berlijn is de laatste mogelijkheid voor kwalificatie voor de EK kortebaan van begin november in het Russische Kazan.

Kamminga deed de afgelopen weken in Napels mee aan de International Swimming League, een competitie waarin topzwemmers het in teamverband tegen elkaar opnemen. Onder anderen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk kwamen in de Italiaanse stad ook in actie. De twee routiniers slaan de wereldbekers in Berlijn (1 tot en met 3 oktober) en Boedapest (7-9 oktober) over. In de Hongaarse stad komen zeven Nederlanders in actie, onder wie Kamminga en Kira Toussaint.