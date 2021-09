Formule 1-circuit Saudi-Arabië nog lang niet klaar

Saudi-Arabië is nog niet klaar voor de Formule 1. Het circuit in kuststad Jeddah, waar de coureurs van 3 tot en met 5 december voor het eerst een grand prix moeten rijden, is nog volop in aanbouw. “Het wordt een race tegen de klok om de baan op tijd af te krijgen. Er wordt nu dag en nacht gewerkt”, liet een official weten aan het Franse persbureau AFP.

Hijskranen en graafmachines bepalen nog het beeld op het circuit aan de Rode Zee, dat een lengte van 6,175 kilometer en 27 bochten moet krijgen. Het wordt naar verwachting een van de snelste circuits ter wereld. De Grote Prijs van Saudi-Arabië is de voorlaatste race op de kalender van dit seizoen.

Volgens prins Khalid bin Sultan Al-Faisal, de voorzitter van de Saudische autosportbond, is de vraag naar tickets voor het evenement groot. “We verwachten een enorme opkomst, vooral uit Europa en de Verenigde Staten”, zei hij tegen verslaggevers. De kaarten zijn niet goedkoop, erkende hij. “Het Formule 1-project heeft veel gekost en het is standaard dat de kosten moeten worden gecompenseerd door de verkoop van tickets en andere bronnen, waaronder advertenties en lokale sponsors.”