Hendriks: presteren in China na quarantaine niet reëel

Voor Maurits Hendriks was het niet echt een verrassing dat niet-gevaccineerde wintersporters in China 21 dagen in quarantaine moeten als ze willen deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. “Je ziet hoe ze in China streng in de leer blijven. Die signalen hadden we al ontvangen”, reageerde de technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF op de woensdag bekend geworden regels. “Je moet je afvragen of het voor een schaatser die zijn hele leven heeft getraind om spijkerhard te schaatsen reëel is om dat te doen nadat je drie weken op je hotelkamer hebt gezeten.”

Hendriks wacht het zogenoemde playbook af waarin de exacte richtlijnen door het Internationaal Olympisch Comité zijn verwoord. “Misschien blijkt dan dat China garandeert dat sporters in die drie weken wel toegang hebben tot trainingsfaciliteiten en bijvoorbeeld wel goede voeding tot zich kunnen nemen. Dat zou de situatie wel iets veranderen.”

Is dat niet het geval, vindt Hendriks, dan is het de vraag of het zin heeft een niet-gevaccineerde sporter mee te nemen naar Beijing. “Ook daarover zullen we met de atletencommissie en de diverse bonden gaan praten.”

Richting de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio kregen sporters vanuit het IOC en ook vanuit NOC*NSF het dringende advies zich te laten vaccineren. “Met name uit respect voor de bevolking van Japan en de medesporters. Wij lieten de keuze vrij, maar 99,8 procent van de delegatie was gevaccineerd. Het heeft ook gewerkt: van alle tests tijden de Olympische en Paralympische Spelen was slechts 0,006 procent positief.”

Hendriks kent de verhalen vanuit IOC van medewerkers die nu in voorbereiding op de Winterspelen telkens in Beijing drie weken in quarantaine moeten. “Bijzonder lastig, maar voor sporters en begeleiding die gevaccineerd zijn wordt dus nu een uitzondering gemaakt. Waardoor je nu dus wel verplicht bent je status aan te geven.”

Het playbook met nadere tekst en uitleg verschijnt op 22 oktober.