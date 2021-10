Historische ronde van 58 slagen voor Spaanse golfer Del Rey

De Spaanse golfer Alejandro Del Rey heeft bij de Swiss Challenge historie geschreven. Op de par-72 baan in het Franse Michelbach-Le Haut ging hij rond in 58 slagen. Een score van -14 ten opzichte van het baangemiddelde is nog nooit vertoond op welke Tour dan ook.

Del Rey (23) is de vijfde speler die op profniveau de 18 holes in 58 slagen heeft voltooid. De huidige nummer 392 van de wereld liet in zijn recordronde acht birdies en drie eagles noteren. “Ik zal blij zijn als ik zo even een tukje kan doen. Dat heb ik nu wel even nodig. Ik betwijfel echter of ik mijn ogen kan dichtdoen. Ik ben namelijk nogal opgewonden over mijn spel”, liet Del Rey weten.

De jonge Spanjaard gaat bij het toernooi van de Challenge Tour na zijn gedenkwaardige rondgang nog niet aan de leiding. Hij staat met een score van 132 slagen op de gedeelde derde plaats, op 2 slagen van de Duitse leider Marcel Schneider.