Alpecin verbindt zich langer aan wielerploeg rond Van der Poel

Het Duitse Alpecin blijft nog zeker vier jaar een van de hoofdsponsoren van de wielerploeg rond Mathieu van der Poel. De producent van haarverzorgingsproducten werd in 2020 een van de twee naamgevers van de ploeg die sindsdien als Alpecin-Fenix door het leven gaat. Daarvoor heette het team van algemeen manager Philip Roodhooft Corendon-Circus. Ook de twee Belgische topsprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen rijden voor het team dat niet de status van WorldTour-ploeg heeft.

“Twee jaar geleden overtuigden wij Alpecin zich aan ons jonge project te verbinden. We zijn trots dat we ondanks de uitdagende tijden voor iedereen hebben laten zien dat vertrouwen waard te zijn”, aldus Roodhooft. “Onze gezamenlijke reis gaat nog minstens vier jaar verder. We kenden een succesvol seizoen tot dusverre maar we beseffen dat we ons moeten blijven ontwikkelen.” Met onder anderen Van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado komt de ploeg ook uit in het veldrijden.