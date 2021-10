Alison Van Uytvanck heeft voor de zesde keer in haar tennisloopbaan een toernooi uit de WTA Tour op haar naam geschreven. De 27-jarige Belgische deed dat zaterdag in Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan. Van Uytvanck, die als tweede was geplaatst, versloeg de als eerste geplaatste thuisspeelster Joelia Poetintseva met 1-6 6-4 6-3.

Het was voor Van Uytvanck de eerste overwinning in vijf partijen tegen Poetintseva.