Wielerploeg Astana versterkt zich met Spanjaard De la Cruz

David de la Cruz vervolgt zijn wielerloopbaan bij Astana. De 32-jarige Spaanse renner komt over van UAE Team Emirates. De la Cruz eindigde in de Ronde van Spanje drie keer als zevende in het klassement, waaronder vorig jaar en dit jaar.

“Ik twijfelde niet en nam een ​​vrij snelle beslissing toen teambaas Aleksandr Vinokoerov naar me toe kwam met een aanbod om zijn team te komen versterken”, aldus De la Cruz. “Ik heb het gevoel dat Astana het team is dat perfect bij me past. Ik hou echt van de stijl van het team, het aanvallende karakter, de ambities en de focus op het algemeen klassement.”

De la Cruz behaalde in zijn loopbaan onder meer overwinningen in de Ronde van Spanje (2016) en Parijs-Nice (2017 en 2018).

Astana versterkte zich vorige week al met Vincenzo Nibali. De Italiaanse wielrenner kwam tussen 2013 en 2016 ook al voor Astana uit.