Verstappen noteert tweede tijd in eerste vrije training Turkije

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de Grote Prijs van Turkije de tweede tijd genoteerd. Hij was 0,425 seconde langzamer dan Lewis Hamilton. De Brit, leider in het klassement om de wereldtitel, noteerde op het circuit van Istanbul een snelste ronde van 1.24,178.

Zaterdag is de kwalificatie voor de wedstrijd van zondag. De kans dat Hamilton een betere startpositie krijgt dan Verstappen is zeer klein. De zevenvoudig wereldkampioen heeft namelijk een gridstraf van tien plaatsen gekregen, omdat een deel van de krachtbron van zijn Mercedes is vervangen.

Verstappen heeft in de strijd om de wereldtitel 2 punten achterstand op Hamilton.