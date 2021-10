Ricciardo start achteraan in GP Turkije na gridstraf

De Australiër Daniel Ricciardo start zondag achteraan de startgrid voor de Grote Prijs van Turkije, de 16e manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De motor van zijn McLaren MCL35M kreeg nieuwe onderdelen en hij heeft daarom een gridstraf gekregen.

Ricciardo werd zaterdag al in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld en moest vanaf de vijftiende plaats starten. Zondag verklaarde autosportbond FIA dat het McLaren-team een nieuwe verbrandingsmotor had gemonteerd. Aangezien dit de vierde versie van elk onderdeel is, waarmee het toegestane aantal voor een seizoen wordt overschreden, zal Ricciardo op de achterste rij moeten starten. Daar treft hij de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari), die aan het begin van het weekend om dezelfde reden werd gestraft.

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes), de snelste in de kwalificaties, start vanaf de elfde plaats na een straf van tien plaatsen voor het vervangen van een onderdeel van zijn motor, eerder dit weekend.