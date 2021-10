Marathon van Rotterdam hoopt met Keniaanse atletes op toptijden

De organisatie van de 40e editie van de marathon van Rotterdam hoopt met de Keniaanse topatletes Bornes Kitur en Stella Barsosio op snelle tijden op 24 oktober. Volgens de organisatie zijn de twee marathonloopsters gebrand op een persoonlijk record.

“Net als bij de mannen belooft ons jubileum bij de vrouwen een interessante race op te leveren: spannend én snel”, aldus organisator Mario Kadiks, die na 35 edities afscheid neemt als organisator van de marathon van Rotterdam.

Kitur is op papier de snelste deelneemster met een persoonlijk record van 2.21.26. Met die tijd won de 34-jarige Keniaanse haar vorige marathon, op 27 oktober 2019 in de Sloveense stad Ljubljana. Barsosio eindigde in 2019 in Rotterdam in een pr van 2.23.36 als tweede en won de marathon van Sydney met een parcoursrecord (2.24.33).

Eerder werd bij de mannen de komst bekend van onder anderen Marius Kipserem. De Keniaan won de marathon in 2019 in 2.04.11. De Belg Bashir Abdi, afgelopen zomer winnaar van het brons tijdens de Olympische Spelen in Japan, had eerder aangekondigd in Rotterdam een aanval te willen doen op het Europees record.