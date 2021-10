Hockeysters luiden seizoen Pro League in met zege op België

De Nederlandse hockeysters hebben het nieuwe seizoen van de FIH Pro League ingeluid met een zege op België. In het Wagener Stadion werd het 2-0 voor Oranje, waar Eva de Goede haar 250e interland speelde.

De regerend kampioen kwam al in de eerste minuut op voorsprong via Lidewij Welten. Na de snelle 1-0 liet de tweede treffer lang op zich wachten. In de 52e minuut werkte Freeke Moes de bal uit een moeilijke hoek knap binnen.

Voor de Nederlandse ploeg was het de eerste wedstrijd sinds de olympische finale op 6 augustus. In Tokio werd Argentinië ruim twee maanden geleden in de eindstrijd met 3-1 verslagen.

In aanloop naar de eerste wedstrijd in de Pro League had bondscoach Alyson Annan een selectie gemaakt die bestond uit een mix van ‘potentials’, oftewel speelsters die de potentiële kwaliteiten hebben om in Oranje te spelen, en olympiërs. Zo sloten ook routiniers De Goede en Welten weer aan bij Oranje, waar diverse speelsters afscheid namen. Zo speelde onder anderen Caia van Maasakker in Tokio haar laatste interland.