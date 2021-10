Voorwaardelijke celstraf geëist tegen vrouw met bord voor val Tour

Het Franse Openbaar Ministerie heeft tegen de toeschouwer die afgelopen juni in de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden geëist. De vrouw stond in een opvallende gele jas in de eerste etappe langs de weg met een groot bord met daarop de tekst ‘Allez Opi-Omi!’, waardoor de Duitse renner Tony Martin ten val kwam. Dat leidde tot de massale crash.

De 31-jarige vrouw werd aangeklaagd door de rennersvakbond CPA. Ze wordt in de rechtbank in de Franse stad Brest vervolgd voor “het in gevaar brengen van anderen” en “het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximaal drie maanden tot gevolg hebben gehad”. De rennersvakbond, de civiele partij in de zaak, had een dag eerder laten weten een symbolisch bedrag van 1 euro te eisen.

Bij de massale val waren zo’n vijftig renners betrokken. Onder anderen de Spanjaard Marc Soler en de Duitser Martin, die als eerste tegen het bord aanreed, liepen zwaar letsel op. De plaatsvervangend openbare aanklager zei donderdag in de rechtbank van Brest dat de vrouw “het gevaar van haar gedrag” had ingezien en “haar spijt had betuigd”.

Het vonnis wordt op 9 december verwacht.