Baanrenner Hoogland met overmacht naar wereldtitel km tijdrit

Jeffrey Hoogland heeft vrijdag zijn derde medaille veroverd bij de WK baanwielrennen in Roubaix. Na het goud op de teamsprint en het zilver achter zijn trainingsmaatje Harrie Lavreysen op de keirin was er nu verwacht goud op de kilometer tijdrit. De 28-jarige baanrenner uit Nijverdal was veruit de snelste: 58,418.

Op meer dan een seconde werd Nicholas Paul, afkomstig uit Trinidad en Tobago, tweede: 59,791. Het brons was voor de Duitser Joachim Eilers: 1.00,008.

Hoogland was in 2018 op de piste van Omnisport al eens de snelste op de kilometer, daarna liet hij het niet-olympische onderdeel meestal aan zich voorbijgaan.