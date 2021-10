Jarige zwemmer Kamminga behaalt gedeelde zege op 50 meter

Zwemmer Arno Kamminga heeft zijn 26ste verjaardag extra glans gegeven met winst op de 50 meter schoolslag tijdens de wereldbekerwedstrijden op de kortebaan in Qatar. Ook Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint wonnen hun races op respectievelijk de 50 meter vlinderslag en 100 meter rugslag. Jesse Puts stond net naast het podium op de 100 meter vrije slag.

Kamminga moest de zege delen met de Sloveen Peter Stevens. Beiden klokten 26,10. De Duitser Fabian Schwingenschlogl (26,17) werd derde. “Het was een goede race en een mooie tijd. Ik ben blij met de eerste plaats, al is het altijd gek om die te moeten delen’’, zei Kamminga.

Voor Kromowidjojo was haar race op de 50 meter vlinderslag (24,74) een goede mogelijkheid om de nodige details goed in te vullen in een sterk veld. “Het was super om te zwemmen tegen de Australische wereldtoppers Emma McKeon en Holly Barratt. Het gaat om de kleinste dingetjes, maar alles pakte vandaag heel goed uit.” Barratt (25,06) werd tweede en McKeon (25,07) tikte als derde aan.

Toussaint (55,79) bleef de Zweedse Michelle Coleman (57,23) en de Australische Madison Wilson (58,64) ruim voor ondanks een missertje bij het eerste keerpunt. “Ik moest de tweede 50 meter daardoor flink aanzetten. Ik was bang dat me dat veel extra energie zou kosten, maar gelukkig was dat niet het geval.”

Puts (47,34) lag na 50 meter nog derde. In het tweede deel werd hij gepasseerd door de Zuid-Koreaan Sunwoo Hwang (46,46). De Australiër Kyle Chalmers (45,03) won het koningsnummer.