Groenewoud wint schaatsmarathon van Enschede

De schaatsmarathon van Enschede is gewonnen door Marijke Groenewoud van Team Zaanlander. Zij profiteerde van de absentie van Irene Schouten, die vorige week in Amsterdam zegevierde. Schouten doet dit weekend mee aan de NK afstanden in Heerenveen.

Achter Groenewoud (22) werd Ineke Dedden net als in Amsterdam tweede. Zij nam de leiderstrui over. Lisa van der Geest eindigde als derde.

Bij de mannen ging de zege naar Jordy Harink. De schaatser van Team Royal A-ware klopte zijn medevluchter Mats Stoltenborg van Jumbo-Visma in een spannende sprint. Harink werd als winnaar aangewezen nadat de wedstrijdleiding de finishfoto uitgebreid had bestudeerd. Bart Swings eindigde als derde.

Sven Kramer deed ook mee en finishte in het peloton. Stoltenborg heeft de leiding van Sjoerd den Hertog overgenomen in het klassement van de KNSB Marathon Cup.

Vorige week werd in Amsterdam de eerste marathon in de KNSB Cup in 602 dagen verreden.