Schaatsster Leerdam onttroont Kok op 500 meter

Jutta Leerdam is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. De 22-jarige sprintster van Team Worldstream bleef met 37,49 seconden op de tweede 500 meter tijdens de NK afstanden titelverdedigster Femke Kok voor. Leerdam had eerder de eerste 500 meter al gewonnen in 37,58.

Kok werd ook op de tweede 500 meter tweede achter Leerdam in 37,62. Haar eerste rit had ze gereden in 37,75. Het brons is voor Michelle de Jong. De 22-jarige Friezin van Team Reggeborgh reed haar tweede 500 meter in 37,90, nadat ze met 37,77 ook derde in de eerste race was geworden.

Voor Leerdam is het de tweede Nederlandse titel op de 500 meter. Ze werd eerder Nederlands kampioen in 2019 en is de regerend Europees kampioene sprint. De sprintster van Worldstream opende in beide races langzamer dan Kok, maar had met krachtige slagen beide keren een sneller rondje. In het rechtstreekse duel op de tweede 500 meter passeerde Leerdam haar concurrente met de laatste binnenbocht en hield die voorsprong vast.

Op de NK afstanden werd de titelstrijd beslist over twee 500 meters. De tweede 500 meter was in seizoen 2016-2017 afgeschaft en ook op de Olympische Spelen wordt nog maar één race gereden. Sinds vorig seizoen wordt op aandrang van de schaatsers bij de NK Afstanden de titelstrijd weer over twee races verreden.

Voor de startbewijzen voor de wereldbekerwedstrijden komen de schaatssters met de vijf beste tijden in aanmerking. Naast Leerdam, Kok en De Jong zijn dat Dione Voskamp en Marrit Fledderus. Ze reden met respectievelijk 37,89 en 37,90 de vierde en vijfde tijd en bleven daarmee tweevoudig Nederlands kampioene Jorien ter Mors voor. De schaatsster van Team IKO had met 38,00 de zesde tijd en wist zich niet voor de wereldbeker op deze afstand te plaatsen.