Van de Zandschulp kan stunt geen vervolg geven en mist finale

Het is Botic van de Zandschulp niet gelukt zijn stunt van vrijdag een vervolg te geven en zich te plaatsen voor de finale van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. Hij moest op het indoortoernooi in Rusland met 6-3 6-3 zijn meerdere erkennen in de Kroaat Marin Cilic (33).

In de 70 minuten durende partij plaatste Cilic drie breaks. De sterk serverende Kroaat, de nummer 35 van de wereld, gunde Van de Zandschulp geen enkel breakpoint en sloeg in totaal negen aces.

Van de Zandschulp verbaasde een dag eerder nog met een zege op de Rus Andrey Roeblev, die in eigen land als eerste geplaatst was en er vorig jaar de titel pakte.

De 26-jarige Van de Zandschulp, de mondiale nummer 69, speelt dit jaar nog één toernooi. Over een week sluit hij zijn seizoen af op het indoortoernooi van Stockholm.