Basketballers Bulls bezorgen Utah Jazz eerste nederlaag

De basketballers van Utah Jazz zijn als laatste ploeg hun ongeslagen status in de NBA kwijt. Na vier overwinningen verloor de ploeg uit Salt Lake City bij Chicago Bulls: 107-99. DeMar DeRozan maakte 32 punten voor de Bulls, die ook goed aan het seizoen zijn begonnen.

De basketballers uit Chicago vierden hun vijfde zege van het seizoen. Ze incasseerden donderdag tegen New York Knicks hun eerste nederlaag (103-104).

Golden State Warriors nam in de westelijke divisie de eerste plaats over van Utah Jazz door Oklahoma City Thunder te verslaan: 103-82. Dat betekende de vijfde overwinning voor de Warriors, die ook pas één keer verloren.

Kampioen Milwaukee Bucks moest al de derde nederlaag van het seizoen incasseren. Ondanks 28 punten en 13 rebounds van vedette Giannis Antetokounmpo verloren de Bucks met 102-93 van San Antonio Spurs. Voor die ploeg betekende dat de tweede competitiezege. Miami Heat boekte bij Memphis Grizzlies de vijfde overwinning (129-103) en deelt daarmee met de Bulls, New York Knicks en Washington Wizards de eerste plaats in het oosten. De Wizards klopten Boston Celtics via 36 punten van uitblinker Bradley Beal met 115-112, de Knicks versloegen New Orleans Pelicans met 123-117.