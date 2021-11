Veldrijdster Brand: heb nu alle titels gewonnen

Wielrenster Lucinda Brand greep bij de EK veldrijden in Wijster overtuigend de nog ontbrekende titel op haar erelijst. De 32-jarige regerend wereldkampioene viel in de tweede van zeven ronden aan en reed solo naar het goud. “Nu heb ik alle drie de kampioenschappen gewonnen”, refereerde ze aan haar wereldtitel en twee eerdere Nederlandse titels. “Heel mooi om deze aan mijn palmares toe te voegen.”

“Vandaag was mijn dag. Ik voelde me heel sterk”, aldus Brand, die zei dat de Europese titel echt een doel voor haar was. “Ik ben superblij dat ik het EK kon winnen op de VAM-berg. Heel tof dat ik de trui hier kan meenemen voor eigen publiek.”

Voor Brand is het de eerste keer dat ze Europees kampioen is geworden. In Rosmalen werd ze vorig jaar derde en ze pakte al twee keer zilver op het EK. Brand werd vorig jaar in Oostende voor het eerst wereldkampioene veldrijden.