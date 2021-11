Giro 2022 telt zeven etappes voor de sprinters

De Ronde van Italië telt in 2022 zeven etappes die specifiek voor de sprinters zijn gemaakt. Dat meldt de organisatie van de Giro, die het routeschema van de 105e editie gefaseerd onthult. Eerder bracht ze naar buiten dat de ronde begint in Hongarije. Dinsdag worden de zogeheten heuveletappes bekendgemaakt.

De strijd om de roze trui begint op vrijdag 6 mei in Boedapest. De eerste etappe en derde etappe gaan over Hongaarse grond en staan te boek als sprintetappes. Op Italiaanse bodem zijn vervolgens nog vijf etappes waarin de sprinters normaal gesproken om de winst fietsen. “Het is een Giro met volop kansen voor de sprinters, hoewel de aankomst van de eerste etappe meer geschikt lijkt voor een sprinter die ook goed kan klimmen”, oordeelde de Italiaan Elia Viviani. “Ik zie zeker mogelijkheden om mijn prestatie van de Giro in 2018 te herhalen”, aldus de renner die dat jaar vier etappes won.