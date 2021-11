Hamilton: we hebben allemaal wel eens een slechte dag

Lewis Hamilton heeft in een bericht op Instagram zijn kritische woorden over teamgenoot Valtteri Bottas wat afgezwakt. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 zei zondag na de Grote Prijs van Mexico dat Bottas bij de start “de deur liet openstaan” voor Max Verstappen. De Nederlander passeerde beide Mercedessen en legde daarmee de basis voor zijn overwinning in Mexico-Stad.

“We hebben allemaal wel eens een slechte dag”, schrijft Hamilton op Instagram bij een foto van de start. “We leven en we leren. Ik zei dat vb (Valtteri Bottas) de deur open liet en natuurlijk komen mensen dan met kritiek. We zijn een team, we winnen en verliezen als een team. Er is niet één persoon verantwoordelijk voor winst of verlies, we doen het samen, goed of slecht. Je kan ons dan verslaan, maar je kan ons niet breken. Op naar de volgende, Valtteri. We blijven pushen bro.”

Bottas vertrok in Mexico van poleposition, met Hamilton naast zich en Verstappen achter zich. De Fin liet bij de start ruimte aan de linkerkant, waarvan Verstappen gretig gebruik maakte. De Red Bull-coureur remde laat, dook als eerste de eerste bocht in en reed daarna soeverein naar de zege. Bottas spinde in bocht 1 en eindigde roemloos als vijftiende, buiten de punten.

Verstappen heeft in het WK-klassement nu 19 punten voorsprong op Hamilton, met nog vier grands prix te gaan. Bottas moet na dit seizoen bij Mercedes plaatsmaken voor George Russell. De 32-jarige Fin stapt over naar Alfa Romeo.