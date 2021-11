Motorcrosser Herlings gedeeld aan kop met nog één manche te gaan

Motorcrosser Jeffrey Herlings is met nog één manche te gaan in het WK in de MXGP-klasse in punten gelijkgekomen met klassementsleider Romain Febvre. De 27-jarige Brabander won de eerste manche van de Grote Prijs van Mantova voor zijn Franse rivaal. Titelverdediger Tim Gajser werd derde.

Herlings en Febvre komen door deze uitslag op 683 punten. De laatste race van het seizoen, later woensdag, zal de beslissing brengen. De Sloveen Gajser, de wereldkampioen van 2019 en 2020, maakt met 17 punten achterstand op de twee leiders ook nog een hele kleine kans op de titel.

De Nederlandse motorcrosser werd een keer eerder wereldkampioen in de MXGP, in 2018. Febvre was eerder wereldkampioen in 2015.