Schuurs stopt samenwerking met Melichar en gaat verder met Chan

Tennisster Demi Schuurs heeft de samenwerking met de Amerikaanse Nicole Melichar beëindigd. De beste dubbelspeelster van Nederland vormt komend seizoen een koppel met de Taiwanese Chan Hao-ching.

De 28-jarige Schuurs vormde sinds dit seizoen een koppel met Melichar, met wie ze dit seizoen twee titels wist te veroveren: in Doha en in Charleston. Op de grandslamtoernooien presteerden Schuurs en Melichar wisselvallig. Ze haalden de laatste vier op de Australian Open, maar op Wimbledon en de US Open verloren ze al in de eerste ronde. Op Roland Garros reikte het duo tot de derde ronde.

Schuurs en Melichar beginnen woensdag wel samen aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het seizoen. Ze nemen het in de eerste groepswedstrijd op tegen Samantha Stosur en Zhang Shuai.

Na de Finals gaat Schuurs verder met Chan, de nummer 32 van de wereld. Chan stond in 2017 in de eindstrijd van Wimbledon. Schuurs, de mondiale nummer 12, stond nog nooit in een grandslamfinale.

Schuurs heeft in haar loopbaan veertien WTA-titels veroverd.