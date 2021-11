Lintje voor vertrekkend NOC*NSF-directeur Dielessen

Gerard Dielessen is maandag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met beperkt publiek vanwege de coronamaatregelen. Dielessen nam op 1 oktober afscheid als algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF. Het bijbehorende lintje werd hem opgespeld door burgemeester Agnes Schaap van de gemeente Renkum. “U heeft een dappere voortrekkersrol gespeeld in het aanpakken van misstanden in de sport”, sprak Schaap tegen Dielessen, die stopt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Waarderende woorden waren er ook van Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. “Gerard heeft NOC*NSF elf jaar geleid met een niet-aflatende energie om sport verder te krijgen en dat alles op een stevig integriteitsfundament. Ook de laatste achttien maanden, die vanwege corona wellicht niet eerder zo turbulent waren voor de sport, heeft hij gezorgd voor verbinding tussen de diverse sportbonden en steeds naar mogelijkheden gezocht hoe het beste met de situatie om te kunnen gaan”, aldus Van Zanen.

Dielessen zelf deed, kort voor het begin van de algemene vergadering van NOC*NSF, een oproep aan de politiek over de rol van sport. “Het is het enige middel dat de samenleving bindt. Laat de sport niet in zijn hemd staan.”