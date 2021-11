Garbiñe Muguruza is de eerste Spaanse die de WTA Finals in Guadalajara in Mexico wint. Ze versloeg woensdag in de finale Anett Kontaveit uit Estland in twee sets met 6-3 7-5.

De nummer 5 van de wereld won in 2016 French Open en in 2017 Wimbledon. In de halve eindstrijd van de WTA Finals had ze twee sets nodig om haar 24-jarige landgenote Badosa te verslaan: 6-3 6-3.