Triatleet Blummenfelt debuteert met wereldrecord op Ironman

Triatleet Kristian Blummenfelt heeft zijn debuut op de Ironman, de langste afstand in de triatlon, opgesierd met een wereldrecord. De 27-jarige Noor kwam in het Mexicaanse Cozumel tot een tijd van 7 uur, 21 minuten en 12 seconden op de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 41,195 kilometer hardlopen. Hij haalde meer dan zes minuten af van het vorige record, dat op naam stond van de Duitser Jan Frodeno (7.27.53).

Blummenfelt maakt een bijzonder succesvol jaar door. Hij kroonde zich in Tokio al tot olympisch kampioen en veroverde onlangs in het Canadese Edmonton de wereldtitel op de olympische afstand. In Comuzel had hij meer dan een kwartier voorsprong op de nummer 2, de Zwitser Reudi Wild (7.36.35).