België trekt premies olympische en paralympische sporters gelijk

België gaat paralympische sporters even hoge premies geven als olympische sporters. Vanaf Parijs 2024 krijgen de sporters die meedoen aan de Olympische en Paralympische Spelen dezelfde beloning. Australië besloot in september al om de beloningen voor goud, zilver en brons gelijk te trekken.

De Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi, die onder meer verantwoordelijk is voor de Nationale Loterij, kondigde bij de presentatie van zijn beleidsnota aan hetzelfde te gaan doen. “Op de vraag ‘wat was je mooiste verwezenlijking vanuit de bevoegdheid van de Nationale Loterij?’, ligt mijn antwoord nu al klaar”, schrijft Mahdi op Twitter. “Vanaf Parijs 2024 krijgen al onze topatleten dezelfde premie. Eindelijk.”

Op de Spelen van afgelopen zomer in Tokio leverden goud, zilver en brons de olympische sporters uit België respectievelijk 50.000, 30.000 en 20.000 euro op. De paralympiërs kregen respectievelijk 15.000, 10.000 en 7500 euro voor een plek op het podium.

“Ik vind het heel belangrijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen olympische en paralympische atleten”, zegt Mahdi. “Alle atleten werken bijzonder hard naar de Spelen toe en leveren knappe sportieve prestaties. Het is dan ook logisch dat hun inspanningen op eenzelfde wijze beloond worden. Onze paralympiërs verdienen evenveel respect en waardering als onze olympische atleten.”

Sportkoepel NOC*NSF liet onlangs weten dat er in Nederland nog wel verschil is tussen de bonus voor een olympische en een paralympische medaille, maar dat die steeds kleiner wordt. NOC*NSF zegt na de Winterspelen van begin volgend jaar in Beijing het “stelsel van de medaillebonussen te evalueren en bezien of daar een verandering in gewenst is”.

NOC*NSF maakt, als het om de ondersteuning van sporters en de bijdragen aan hun trainings- en wedstrijdprogramma’s gaat, geen onderscheid tussen sporters die naar de Olympische of Paralympische Spelen of andere topsportevenementen gaan.