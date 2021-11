Ook zieke Malestein mist voorbereiding WK bij handbalsters

Handbalinternational Angela Malestein mist deze week de oefenstage van het Nederlands team in Noorwegen. De rechterhoekspeelster van Oranje is ziek, meldde bondscoach Monique Tijsterman. Malestein is een van de ervaren speelsters in het team, dat op 1 december aan het WK in Spanje begint. De handbalsters verdedigen daar de wereldtitel die ze in 2019 in Japan veroverden.

“Angela is behoorlijk verkouden en heeft hoofdpijn. We hebben vanmorgen besloten dat ze niet meegaat naar Noorwegen. Ik roep geen vervangster voor haar op en hoop dat ze op tijd hersteld is voor het WK”, zei Tijsterman, die ook al Merel Freriks zag wegvallen voor de oefenstage. Cirkelspeelster Freriks heeft corona en zit nog altijd in quarantaine. Nikita van der Vliet heeft haar plek overgenomen in de selectie.

Malestein en Freriks maakten afgelopen zomer deel uit van het olympische team, dat in Tokio strandde in de kwartfinales.

Oranje speelt van 25 tot en met 28 november om de Intersport Cup. Het toernooi is de laatste voorbereiding op het WK in Spanje. In het Noorse Bergen neemt de ploeg van Tijsterman het op tegen het thuisland (25 november 18.15 uur), Rusland (27 november 14.30 uur) en Zuid-Korea (28 november 13.30 uur).