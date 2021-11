Zesdaagse in Rotterdam gaat weer niet door vanwege corona

De zesdaagse van Rotterdam gaat opnieuw niet door. De organisatie heeft besloten het wielerevenement in Ahoy te schrappen vanwege de onzekerheid rond de coronamaatregelen. De baanwielrenners zouden van 7 tot en met 12 december over de piste in Ahoy rijden, maar het is hoogst onzeker of er dan weer publiek aanwezig mag zijn.

In ieder geval tot 4 december mogen er geen toeschouwers naar sportwedstrijden komen. Het is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen terug te dringen en te voorkomen dat de ziekenhuizen overvol raken.

Eind vorig jaar ging de zesdaagse van Rotterdam ook al niet door. Toen zou het wielerevenement eind november worden gehouden, maar al in mei besloot de organisatie de baanwedstrijden te schrappen.

Wim Stroetinga en Yoeri Havik zijn nog altijd de laatste winnaars in Ahoy. De Nederlandse baanwielrenners wonnen begin 2020 de 38e editie van de zesdaagse. De 39e editie is nu verplaatst naar 6 tot en met 11 december 2022.