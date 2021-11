KNHS samen met springruiters op zoek naar nieuwe bondscoach

Paardensportbond KNHS gaat samen met de beste springruiters van Nederland op zoek naar een nieuwe bondscoach. De bond en de ruiters hebben dinsdagavond een gesprek gehad. Vorige week werd besloten afscheid te nemen van Rob Ehrens, die al zestien jaar in dienst was en graag was doorgegaan bij de KNHS. Ehrens voelde zich “afgeserveerd” en er werd met verbazing op zijn vertrek gereageerd.

“Het was een constructief overleg waarbij gezamenlijk de verdere contouren voor de nieuwe inrichting van het bondscoachschap zijn neergezet”, aldus de KNHS over de bijeenkomst van dinsdag. “Het doel is om samen te bouwen aan een stevig fundament voor succes, wat moet leiden tot een teammedaille tijdens de Olympische Spelen in Parijs.”

De KNHS heeft een vertrouwenscommissie ingesteld. Die commissie gaat later de gesprekken voeren met mogelijke kandidaten.

De 64-jarige Ehrens was bondscoach sinds 2005. De ploeg eindigde onder zijn leiding als vierde in de landenwedstrijd in Tokio, als vijfde op de Spelen van Beijing 2008 en als zevende bij Rio 2016. In Londen (2012) kon Ehrens twee zilveren medailles vieren, zowel met het team als individueel met Gerco Schröder.