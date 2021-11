Rojer (40) begint met Arévalo aan 20e jaar op tennistour

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft in Marcelo Arévalo een nieuwe dubbelpartner gevonden. Samen met de speler uit El Salvador begint de tweevoudig grandslamkampioen in januari aan zijn twintigste seizoen op de internationale tennistour.

De 40 jaar oude Rojer zag onlangs de samenwerking met Wesley Koolhof beëindigd worden. De twee speelden slechts een paar maanden samen. Ze wisten aan elkaars zijde geen ATP-titel te veroveren.

Rojer won in 2015 Wimbledon en twee jaar later was hij de beste op de US Open. Beide keren zegevierde hij met de vier jaar jongere Roemeen Horia Tecau, die onlangs besloot zijn loopbaan te beëindigen. Rojer heeft besloten zijn carrière wel te verlengen.

Rojer, professional sinds 2003, is de mondiale nummer 38 in het dubbelspel. In 2015 stond hij derde op de wereldranglijst. Arévalo (31), die dit jaar met Matwé Middelkoop een ATP-titel veroverde (Winston-Salem), staat zeven plekken hoger.