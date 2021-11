Curlingmannen doen stapje terug op EK

De Nederlandse mannenploeg heeft het bij het EK curling in Lillehammer niet gered in de A-divisie. Oranje ging woensdag onderuit tegen Noorwegen (2-5) en Zweden (7-8). Daardoor bleef Nederland na acht wedstrijden op één overwinning staan. Ook Finland heeft nog maar één duel gewonnen op het EK. Beide landen degraderen naar de B-divisie.

Nederland speelt donderdag nog tegen Denemarken.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt gaat komende maand bij het olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden op jacht naar een ticket voor de Winterspelen in februari in Beijing.