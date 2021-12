Everton bevestigt vertrek van Brands als technisch directeur

Everton heeft zondagavond bevestigd dat Marcel Brands is opgestapt als technisch directeur van de voetbalclub uit Liverpool. Eerder meldden Engelse media al dat hij zou vertrekken. De 59-jarige Brands werkte sinds 2018 bij Everton. Er zal nu een “strategische evaluatie van de voetbalstructuur” plaatsvinden, aldus een online verklaring van de club uit de Premier League. Op basis van die evaluatie wordt een opvolger gezocht.

Everton is bezig aan een teleurstellend seizoen. De club won pas vier competitieduels en staat op de vijftiende plaats, slechts 5 punten boven de degradatiezone. Everton verloor zes van de laatste zeven wedstrijden in de Premier League. De Spaanse manager Rafael Benitez, die afgelopen zomer naar Goodison Park kwam als opvolger van de Italiaan Carlo Ancelotti, staat daarom onder druk. Het bestuur van Everton spreekt in zijn korte verklaring over het vertrek van Brands op de clubwebsite echter juist nog wel expliciet zijn vertrouwen uit in Benitez.

Brands verlengde in april nog zijn contract bij Everton tot de zomer van 2024. De Brabander werkte eerder als technisch directeur bij RKC Waalwijk, AZ en PSV.