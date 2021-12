Golfer Woods maakt rentree met zijn zoon bij toernooi in Orlando

Golficoon Tiger Woods maakt over anderhalve week zijn rentree. De 45-jarige Amerikaan doet op 18 en 19 december samen met zijn zoon Charlie mee aan het PNC Championship in Orlando.

Het wordt het eerste optreden voor Woods na zijn zware auto-ongeluk in februari. Woods reed bijna het dubbele van de maximaal toegestane snelheid toen hij met zijn SUV over de kop sloeg en zwaargewond raakte. Hij verbrijzelde zijn rechterbeen en -enkel en onderging urenlange operaties om pinnen en schroeven in de botten te plaatsen.

Woods liet vorige week al weten een terugkeer op de PGA Tour niet uit te sluiten.

Het PNC Championship is een toernooi bestaande uit 36 holes waar veel oud-golfkampioenen met hun ouders of kinderen aan meedoen.