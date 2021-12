Hamilton vreest geen crash met Verstappen in slotrace Abu Dhabi

Lewis Hamilton is niet bang dat hij in de beslissende grand prix van het seizoen in Abu Dhabi van de baan wordt gereden door rivaal Max Verstappen. De Mercedes-coureur moet in de laatste race van het seizoen meer punten halen dan de Nederlander van Red Bull om wereldkampioen te worden.

“Ik ben niet bang voor wat misschien niet gebeurt”, zei de zevenvoudig wereldkampioen tegen Bild op vragen over een mogelijk opzettelijke of onopzettelijke crash. “Ik geef geen ruimte aan dat soort gedachten. Ik heb ook niet zo’n verleden met ongelukken.”

Hamilton en Verstappen hebben evenveel punten (369,5). In het zeer onwaarschijnlijke geval dat beide rivalen geen punten weten te scoren in de slotrace, grijpt de 24-jarige Verstappen de wereldtitel omdat hij dit seizoen meer overwinningen heeft geboekt. Verstappen won negen races, Hamilton acht.

Hamilton vindt zijn overwinning in de GP van BraziliĆ« dit jaar wellicht van meer waarde dan een eventuele achtste wereldtitel. “Als het om racen gaat, was BraziliĆ« het mooiste”, noemt de Mercedes-coureur zijn beste moment van 2021. Desgevraagd zegt hij dat hij niet denkt dat een achtste wereldtitel dat kan overtreffen.

In de race in Braziliƫ knokte de Brit zich terug van de tiende startpositie na een gridstraf vanwege een motorwissel. In de spannende slotfase kon hij zijn titelrivaal Verstappen toch nog passeren en de overwinning grijpen.