Wielrenner Cavendish slachtoffer gewapende overval

Wielrenner Mark Cavendish is het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Volgens de veelvoudig winnaar van etappes in de Ronde van Frankrijk hebben vier overvallers op 27 november in zijn huis in Essex ingebroken. Hij en zijn gezinsleden zouden met messen zijn bedreigd. De bandieten hebben onder meer twee waardevolle horloges meegenomen.

Dat laatste vond de Britse renner niet het ergste. “Maar wat mijn gezinsleden thuis hebben meegemaakt, is een nachtmerrie. Ze zijn hun gevoel voor veiligheid in eigen omgeving kwijt. Het is hartverscheurend.” Cavendish vraagt getuigen zich te melden bij de politie.

Cavendish heeft net zijn contract bij de ploeg Deceuninck- Quick-Step met een jaar verlengd. De 36-jarige Brit boekte deze zomer verrassend vier ritzeges in de Tour de France.