Verstappen en Hamilton keuren elkaar geen blik waardig

Het was een ‘stare down’ zonder elkaar in de ogen te kijken. Max Verstappen en Lewis Hamilton keurden elkaar geen blik waardig tijdens hun gezamenlijke persmoment in aanloop naar de beslissende Grote Prijs van Abu Dhabi. De relatie tussen de twee titelkandidaten is stevig bekoeld na de incidentrijke race in Saudi-Arabië, waarin Verstappen twee tijdstraffen kreeg en als tweede eindigde achter Hamilton. Met als gevolg dat de twee rivalen met evenveel punten de slotrace in gaan.

Verwijten vlogen over en weer na die bizarre race in Djedda. Hamilton noemde Verstappen een gek die over de grens gaat met zijn acties op de baan, Verstappen vond de straffen belachelijk en voelde zich benadeeld. De sfeer tijdens het persmoment was ijzig en een gesprek om de kou uit de lucht te halen tussen de twee komt er niet. Dat maakten de beide rivalen wel duidelijk, al bleven ze redelijk diplomatiek.

“We proberen allebei te winnen en doen daar alles voor. We hebben dit jaar volgens mij best goede races laten zien en de fans een show gegeven”, zei Verstappen. “Er zijn wel wat dingen gebeurd die je controversieel kunt noemen, maar je kunt er weinig aan veranderen. Volgens mij moet het ook niet over controversiële zaken gaan, maar over actie op de baan.”

Hamilton gaf wel toe dat hij misschien wat felle bewoordingen had gebruikt. “Maar in de hitte van de strijd giert de adrenaline door je lijf en zeg je wel eens iets dat je eigenlijk niet meent. Racen is niet zonder risico’s. Ik steek liever geen energie in alle heisa eromheen, ik ga ervan uit dat iedere coureur hier is om te racen en dat op een eerlijke manier wil doen. Er gaat veel goed maar ook wel eens wat fout en hopelijk leren we daar allemaal weer van. Ik bekijk het zelf heel positief; we zijn in het kampioenschap de laatste drie races geweldig teruggekomen en ik wil het zondag afmaken.”