Formule 1-coureurs roepen iedereen op coronavaccin te nemen

De Formule 1-coureurs hebben in een videoboodschap een oproep gedaan aan iedereen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Vrijwel alle coureurs komen in de video voorbij, alleen de Fin Kimi Räikkönen ontbreekt. De Alfa Romeo-coureur rijdt zondag zijn laatste race in de Formule 1. “Draag alsjeblieft je steentje bij”, zegt Max Verstappen in de video.

De Formule 1 hanteert sinds vorig jaar een streng coronaprotocol. Alle betrokkenen worden regelmatig getest en mondkapjes zijn verplicht op de meeste circuits. Zeven coureurs hebben vooralsnog positief getest op het coronavirus. Zo miste wereldkampioen Lewis Hamilton vorig seizoen een grand prix nadat hij besmet was geraakt. Räikkönen testte dit jaar voorafgaand aan de Dutch GP op Zandvoort positief.

“Laat je vaccineren, ik denk dat het verstandig is om te doen”, zegt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. “We vinden onze weg terug naar de dingen waar we van houden, maar Covid is niet verdwenen”, aldus Hamilton, die zondag in de slotrace in Abu Dhabi met Verstappen strijdt om de wereldtitel. “We moeten dit samen doen”, zegt tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in de video, waarin ook voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA en directeur Stefano Domenicali van de Formule 1. “Ik heb een vaccin gehad en ook al een booster”, aldus de Italiaan. “Draag je steentje bij, alsjeblieft.”